Давальницький контракт між компанією "Агро Газ Трейдинг" і АТ "Одеський припортовий завод", дія якого закінчується 1 вересня, продовжений на чотири календарних місяці.

Про це повідомили у пресслужбі "Агро Газ Трейдинг".

Рішення про пролонгацію ухвалило керівництво ОПЗ через загрозу зупинки виробництва, спровокованого зривом конкурсного відбору нового постачальника сировини.

За рішенням Правління та Наглядової ради АТ "ОПЗ" з 1 вересня 2020 роки контракт на переробку природного газу з "Агро Газ Трейдинг" продовжено терміном на 4 календарних місяці. У період дії пролонгованого контракту АГТ продовжить поставки сировини, своєчасну реалізацію готової продукції підприємства і повну оплату послуг ОПЗ по переробці природного газу. Визначення нового постачальника давальницької сировини виявилося неможливим у зв'язку з блокуванням відповідного конкурсу.

"Пролонгація контракту – необхідний захід, який дозволить уникнути зупинки заводу. При цьому слід розуміти, що постійні скасування конкурсів і інформаційний шум навколо ОПЗ не в наших інтересах. АГТ зацікавлена ​​в тому, щоб чесно і спокійно працювати з підприємством, маючи довгостроковий договір, а не тимчасові угоди. Проте ключове завдання на даному етапі – підтримувати стабільну роботу заводу. Це в інтересах як самого ОПЗ, так і будь-яких можливих партнерів заводу", – зазначив керуючий партнер АГТ Олександр Горбуненко.

Підтримка безперебійної роботи підприємства дозволить уникнути додаткових ресурсних і матеріальних витрат, яких вимагає повторний запуск виробничих агрегатів ОПЗ. Крім цього, підприємство зможе повною мірою здійснювати податкові відрахування в місцевий і державний бюджети, а також продовжить виконувати зобов'язання перед кредиторами, зокрема перед НАК "Нафтогаз України".