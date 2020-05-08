У Раді говорять про заборону відчуження земель: основні пункти законопроєкту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3442 про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення.

Ініціаторка законопроєкту – Тетяна Грищенко (фракція "Слуга народу"). Його направлено на розгляд у профільний Комітет з питань аграрної та земельної політики, повідомляє сайт ВРУ.

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У пояснювальній записці до законопроєкту №3442 зазначається, що до набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, забороняється:

внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств;

купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам – учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.

На думку ініціаторки законопроєкту, запровадження заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення дозволить зняти гостру соціальну напругу в суспільстві, яка виникла з даного питання, вирішить юридичну колізію та унеможливить шахрайські дії щодо ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення внаслідок некоректного трактування законодавства.

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ДОВІДКА

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі №2178-10 28 квітня. Раніше цей законопроєкт на позачерговому засіданні 31 березня ухвалила Верховна Рада. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.

Закон про ринок землі передбачає:

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Заборонений продаж землі державної та комунальної власностей.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

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Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу