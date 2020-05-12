Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід

Компанія BASF пропонує українським аграріям новий підхід у продажі насіння ріпаку

Вирощування ріпаку в Україні стрімко набирає обертів. За даними Кабміну, кількість площ під цю культуру за останні роки збільшилася майже в 7 разів (від 157 тисяч га у 2000 році до 1,1 мільйона га – у 2020-му). Особливу увагу українські аграрії приділяють озимому ріпаку, який називають "перші гроші". Бо зібраний урожай найчастіше реалізується одразу, а отримані кошти йдуть на сезонну закупівлю пального, добрив та засобів захисту рослин.

В той же час, озимий ріпак – рослина досить вибаглива. Тому для її ефективного вирощування треба максимально дотримуватися сучасних технологій. Зокрема, один з найважливіших критеріїв – правильний вибір насіння, яке, окрім високої урожайності, повинне мати стійкість до хвороб і шкідників, а також високу морозостійкість.

Аби задовольнити потреби аграріїв, насіннєві компанії значно збільшили кількість пропозицій. Але широкий вибір не вирішує всі питання – потрібен комплексний підхід.

Нова політика продажу насіння ріпаку

Один з піонерів такої стратегії на українському ринку – компанія BASF. Торік вона запропонувала аграріям комплексну пропозицію: купляти гібриди насіння озимого ріпаку разом з препаратом захисту Карамба. Цьогоріч компанія вдосконалила свою політику продажів насіння: з 1 травня 2020 року клієнти отримали змогу вибирати вже між двома препаратами – Карамба та Карамба Турбо, які входять до комплексної пропозиції разом з гібридами насіння.

Ми турбуємося про наших клієнтів, тому регулярно оновлюємо та удосконалюємо наші пропозиції для ринку. Відтепер аграрії можуть обирати між 8 традиційними пакетними пропозиціями та 2 – для технології Clearfield. До складу кожного пакету увійдуть 2 посівні одиниці з насінням та на вибір 5 літрів Карамба чи Карамба Турбо,

– коментує Маттіас Хорш, директор з маркетингу в Україні, Молдові та країнах Кавказу BASF.

Що дає аграріям комплексний підхід?



Ріпак вимагає особливої уваги / Фото Getty Images

Ключова перевага комплексного підходу від BASF – можливість підібрати гібрид насіння і супутні захисні препарати, які зроблять ріпак стійким до прогнозованих стресових факторів, наприклад, до сильних морозів, активності шкідників чи надмірного росту.

Препарати Карамба і Карамба Турбо створені саме для ріпаку. Їхня діюча речовина – метконазол, окрім помірної регуляції росту рослин, ще й ефективно контролює основні небезпечні хвороби (фомоз, альтернаріоз) та підвищує зимостійкість. А мепікватхлорид, що входить до складу Карамба Турбо, потужно регулює ріст рослини, запобігаючи передчасному й надмірному росту посівів ріпаку у висоту та впливає на значне коренеутворення.

При застосуванні Карамба Турбо підтверджено вражаючу зимостійкість рослин і їх швидке відновлення весняної вегетації. Препарат працює у широкому діапазоні температур, починаючи від 5°С, що спрощує його застосування.

Використання комплексних пакетів BASF (гібриди насіння плюс препарати Карамба і Карамба Турбо) дає можливість збирати багаті й стабільні врожаї високої якості.

Пакетні пропозиції від компанії BASF

"Універсальний" з гібридом насіння ріпаку ІНВ1024

"Потужний" з гібридом ІНВ1165

"Стійкий" з гібридом Фенцер

"Оптимальний" з гібридом Панчер

"Досконалий" з гібридом Сейфер

"Стабільний" з гібридом ІНВ1030

"Пізній" з гібридом ІНВ1066

"Пластичний" з гібридом ІНВ1120

Гібриди для виробничої системи Clearfield

"КЛ пізній" з гібридом ІНВ1166 КЛ

"КЛ ранній" з гібридом ЕЛМЕР КЛ