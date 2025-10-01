В Украине испытывают различные сорта хлопчатника

Директор Института экспертизы сортов растений Украины Сергей Мельник рассказал, что институт второй год проводит испытания сортов хлопчатника, которые предоставляют различные компании, в том числе и иностранные, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Пропозицию".

В прошлом году мы протестировали пять сортов: семена были предоставлены компаниями из Германии, США и Турции для дальнейшего тестирования и возможной регистрации. По результатам испытаний два сорта уже были включены в государственный реестр,

– говорит Мельник.

Обратите внимание! Сегодня в реестр также внесены два отечественных раннеспелых сорта, разработаны Институтом климатически ориентированного сельского хозяйства НААН, что сейчас расположен в Одессе. Для выращивания на неорошаемых землях ученые рекомендуют сорт Подозерский 4, а для орошаемых – Днепровский 5.

Кроме того, в реестре уже есть несколько иностранных сортов. По сравнению с болгарским скороспелым сортом Бели Извор, новые сорта созревают на 5–10 дней раньше.

При этом качественные характеристики волокна полностью соответствуют требованиям текстильной промышленности. В этом году Институт экспертизы сортов растений тестирует шесть сортов хлопчатника. Из-за климатических условий этого года сроки сева несколько сместились на более поздние. Сергей Мельник отмечает, что последние опыты по хлопчатнику в институте собирали в конце октября – в начале ноября.

