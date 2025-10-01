В Україні випробовують різні сорти бавовнику

Директор Інституту експертизи сортів рослин України Сергій Мельник розповів, що інститут другий рік проводить випробування сортів бавовнику, які надають різні компанії, зокрема й іноземні, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Пропозицію".

Минулого року ми протестували п’ять сортів: насіння було надано компаніями з Німеччини, США та Туреччини для подальшого тестування й можливої реєстрації. За результатами випробувань два сорти вже були включені до державного реєстру,

– говорить Мельник.

Зверніть увагу! Сьогодні до реєстру також внесено два вітчизняні ранньостиглі сорти, розроблені Інститутом кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, що нині розташований в Одесі. Для вирощування на незрошуваних землях науковці рекомендують сорт Підозерський 4, а для зрошуваних – Дніпровський 5.

Крім того, у реєстрі вже є кілька іноземних сортів. Порівняно з болгарським скоростиглим сортом Белі Ізвор, нові сорти дозрівають на 5–10 днів раніше.

Важливо! При цьому якісні характеристики волокна повністю відповідають вимогам текстильної промисловості. Цього року Інститут експертизи сортів рослин тестує шість сортів бавовнику. Через кліматичні умови цього року терміни сівби дещо змістились на більш пізні. Сергій Мельник зазначає, що останні досліди по бавовнику у інституті збирали наприкінці жовтня – на початку листопада.

