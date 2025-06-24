В Украине нечем будет орошать поля

Предварительные оценки указывают на то, что в 2050 году 50% площади в Украине будет в засушливой зоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal. По мнению исследователей, недостаток воды для орошения скоро станет очень ощутимым.

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По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова, просто путем No-till, Strip-till проблему не решить. При имеющемся балансе воды с нормой полива 2 кубических метра на гектар можно будет поливать только 4 миллиона гектар.

Что делать с остальными землями? 11 миллионов гектар просто невозможно будет использовать. Если мы начнем сокращать производство, это будет не только наша проблема как бизнеса и страны, но и мировая проблема. И, возможно, она будет хуже, чем климатические проблемы,

– отмечает Михаил Соколов.

Он считает, что основной фокус должен быть на средних производителях, которые обрабатывают от 1 до 10 тысяч гектар. Не все адаптивные подходы доступны для этой категории.

Важно! Специалист отмечает, что если мы хотим иметь практическое влияние на сельское хозяйство, то должны что-то предлагать аграрию, что ему улучшит жизнь и увеличит его урожаи.