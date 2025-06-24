В Україні не буде чим зрошувати поля

Попередні оцінки вказують на те, що у 2050 році 50% площі в Україні буде в посушливій зоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroPortal. На думку дослідників, нестача води для зрошення скоро стане дуже відчутною.

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За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Михайла Соколова, просто шляхом No-till, Strip-till проблему не вирішити. За наявного балансу води з нормою поливу 2 кубічних метри на гектар можна буде поливати лише 4 мільйони гектар.

Що робити з іншими землями? 11 мільйонів гектар просто неможливо буде використовувати. Якщо ми почнемо скорочувати виробництво, це буде не лише наша проблема як бізнесу та країни, а й світова проблема. І, можливо, вона буде гіршою, ніж кліматичні проблеми,

– зауважує Михайло Соколов.

Він вважає, що основний фокус має бути на середніх виробниках, які обробляють від 1 до 10 тисяч гектар. Не всі адаптивні підходи доступні для цієї категорії.

Важливо! Фахівець наголошує, що якщо ми хочемо мати практичний вплив на сільське господарство, то повинні щось пропонувати аграрію, що йому покращить життя і збільшить його врожаї.