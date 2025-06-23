Хто може забезпечити себе харчами

Наш світ покладається на дуже розгалужену систему міжнародної торгівлі харчовими продуктами, повідомляє 24 Канал із посиланням на Nature Food. Тож не дивно, що продукти з іншого кінця світу сьогодні є звичною частиною нашого раціону.

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Хоча є багато країн, які здатні прогодувати себе лише власними харчами, тільки одна країна здатна забезпечити своїм громадянам не просто достатню кількість продуктів, а їх повне різноманіття. І це, на жаль, не Україна.

Важливо! Дослідження показують, що, якби світова торгівля продовольством раптово припинилася раз і назавжди, єдиною країною, здатною повністю забезпечити потреби свого населення в харчуванні, була б Гаяна – невелика країна на півночі Південної Америки.

При населенні менш як 800 000 жителів, Гайана має усі необхідні природні умови для повної продовольчої незалежності. Теплий клімат забезпечує там ідеальні погодні умови для цілорічного сільського господарства. А прямий доступ до океану дає змогу виловлювати та достатню кількість водних ресурсів.

Відтак Гаяна здатна виробляти достатню кількість продуктів усіх основних груп: зернові, овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясо, риба та морепродукти.

Дослідники наголошують, що такі країни, як Україна, США, Китай чи В'єтнам, хоч і можуть виробляти велику кількість агропродукції, не мають повного самозабезпечення в усіх категоріях. Наприклад, Україна дуже залежить від імпорту в таких категоріях як фрукти, риба та морепродукти.

Зверніть увагу! Понад третину країн світу можуть задовольнити потреби свого населення лише в одній-двох категоріях харчових продуктів. Деякі країни, наприклад, Афганістан, Катар та Об'єднані Арабські Емірати взагалі не можуть самостійно задовольнити потреби населення у жодній з категорій і покладаються на імпорт, аби компенсувати нестачу власного виробництва за всіма видами продуктів.