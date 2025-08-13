Чиновник был замешан в схему по незаконной продаже земли

Прокуроры обнаружили в Ужгороде коррупционную схему с продажей государственной земли по ценам намного меньше рыночных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора. Это нанесло общине ущерб на 70 миллионов гривен.

Читайте также Сколько стоит присвоение кадастрового номера участку в 2025 году

В результате расследования стало известно, что продали земли бывшего завода на окраине Ужгорода было продано за 16,7 миллиона гривен при их рыночной стоимости 86,3 миллиона гривен. Таким образом территориальной общине города был причинен ущерб на почти 70 миллионов гривен.

Обратите внимание! Среди подозреваемых оказался чиновник горсовета, которого поместили под стражу с возможностью залога. Чиновник вступил в сговор с частным оценщиком.

По материалам досудебного расследования, экс-директор Департамента Ужгородского городского совета, поверхностно и недобросовестно выполняя свои обязанности, согласовал и подписал восемь договоров купли-продажи земельных участков, по цене в 5 раз меньше, чем рыночная. Стоимость земель выставленных на продажу формировалась на основании заниженной экспертной оценки,

– отмечают в Офисе генпрокурора.

В связи с этим чиновнику горсовета избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1,2 миллиона гривен залога. Все обвинительные акты направили в суд. Подозреваемым инкриминируется: