Чиновник був замішаний у схему з незаконного продажу землі

Прокурори виявили в Ужгороді корупційну схему з продажем державної землі за цінами набагато меншими за ринкові, повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генерального прокурора. Це завдало громаді збитків на 70 мільйонів гривень.

В результаті розслідування стало відомо, що продали землі колишнього заводу на околиці Ужгорода було продано за 16,7 мільйона гривень при їх ринковій вартості 86,3 мільйона гривень. Таким чином територіальній громаді міста було заподіяно шкоди на майже 70 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Серед підозрюваних опинився посадовець міськради, якого помістили під варту з можливістю застави. Чиновник вступив у змову з приватним оцінювачем.

За матеріалами досудового розслідування, ексдиректор Департаменту Ужгородської міської ради, поверхово і несумлінно виконуючи свої обов'язки, погодив і підписав вісім договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за ціною у 5 разів меншою, ніж ринкова. Вартість земель виставлених на продажу формувалась на підставі заниженої експертної оцінки,

– зазначають в Офісі генпрокурора.

У зв'язку з цим посадовцю міськради обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення понад 1,2 мільйона гривень застави. Всі обвинувальні акти скерували до суду. Підозрюваним інкриміновано: