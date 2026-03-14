Как война влияет на производство удобрений?

Эксперты отмечают, что дефицит удобрений уже начинает угрожать производству риса, зерна и другого продовольствия на нескольких континентах, пишет Financial Times.

Дело в том, что атаки Ирана атаки вывели из строя значительную часть производства карбамида на Ближнем Востоке. А именно карбамид является самым распространенным в мире азотным удобрением.

В то же время дефицит газа заставил производителей удобрений в Южной Азии сокращать производство:

в Пакистане и Бангладеш некоторые заводы уже полностью остановили производство;

в Пакистане, в частности, прекратила выпуск карбамида одна из крупнейших компаний отрасли – Agritech Limited.

В результате, по данным Kpler, почти половина из 2,1 миллиона тонн карбамида, которые обычно экспортировали в последние две недели, так не была отгружена.

В дополнение более 1,1 миллиона тонн удобрений и сырья для их производства фактически застряли в Персидском заливе. Среди них и 570 тысяч тонн карбамида.

При этом проблемы с поставками удобрений возникли именно в период посевной кампании в Северном полушарии. Аграрии уже предупреждают, что дефицит удобрений может привести к снижению урожаев главных культур, в частности риса.

Если перебои будут продолжаться, это будет значительно хуже, чем в 2022 году. Чем дольше длится конфликт, тем критичнее становится ситуация,

– отмечает старший экономист Вероника Най из The Fertilizer Institute.

Заметьте! Ближний Восток сегодня является центром мировых цепей поставок энергии и удобрений. По данным аналитической компании CRU, через Ормузский пролив, который сейчас фактически заблокирован, проходит около трети мирового экспорта карбамида и 45% экспорта серы, которая является важным компонентом фосфорных удобрений.

Почему война грозит голодом?

Дефицит удобрений, который возник после остановки некоторых заводов, вызвал стремительный рост цен на агрохимикаты. По данным аналитиков, стоимость карбамида с начала войны в Иране подскочила более чем на 40%.

Рост стоимости удобрений означает, что и цены на продукцию пойдут вверх.

Экономисты предупреждают, что потребители почувствуют рост цен на еду еще до того, как дефицит удобрений повлияет на урожай, из-за подорожания топлива для транспортировки и обработки продуктов.

Некоторые регионы могут пострадать непропорционально сильно, особенно те, где большое количество мелких фермеров и хозяйств, работающих на самообеспечение,

– предупреждает гендиректор Международной ассоциации производителей удобрений Алжбета Кляйн.

Аналитик Крис Лоусон из CRU добавляет, что мир может оказаться в значительно более сложной ситуации, чем в 2022 году, когда из-за войны в Украине произошел резкий рост цен на еду и энергоносители и вызвало волну протестов в разных странах.

Все это означает, что в этом году в мире будет больше голода,

– резюмирует исследователь продовольственных систем Радж Патель.

Как еще война в Иране влияет на мировой рынок?