Какое расстояние от соседского забора до дерева должно быть?
Действующие градостроительные строительные нормы устанавливают минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает Верховная Рада Украины.
Читайте также Должны ли люди с 3 группой инвалидности платить земельный налог
Однако норма относительно высадки деревьев на участке касается только новых участков и дачных застроек. Так что, старые деревья и кусты на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу 1 октября 2019 года.
Новые ДБН предусматривают, что расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 метр, до стволов деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.
Обратите внимание! Если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.
Какая дистанция предусмотрена в других странах?
В Украине четкие нормы регулируют расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с различными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.
Так, в странах Европы нормы также достаточно строгие. Например, в Германии и Франции есть подробные правила относительно высоты деревьев и расстояния от границы.
- У Франции расстояние до границы зависит от ожидаемого размера кроны взрослого дерева. Для небольших деревьев может быть достаточно 1 – 2 метров, а для больших это уже будет 5 – 10 метров.
- В США нормы могут отличаться от штата к штату, но в целом они менее строгие, чем в Европе. Однако там есть ограничения на высоту деревьев, особенно в городских районах. Обычно, минимальное расстояние от границы участка – от 2 до 5 метров. Но для больших деревьев, как дубы или клены, это расстояние может быть больше.
- В Японии же, например, большое внимание уделяют эстетике, поэтому расстояние между деревьями определяется не только законами, но и традициями.
Можно ли получить прописку в доме без его владельца?
Прописка возможна только в собственном жилье или с согласия владельца, которое может быть предоставлено лично, нотариально или в электронной форме.
Регистрация места жительства осуществляется онлайн через портал Дія или в Центрах предоставления административных услуг, с обязательным предоставлением согласия владельца и правоустанавливающих документов.