Яка відстань від сусідського паркану до дерева має бути?

Чинні містобудівні будівельні норми встановлюють мінімальну відстань між краєм земельної ділянки, суміжного із сусідньою ділянкою та найближчим деревом чи кущем, повідомляє Верховна Рада України.

Читайте також Чи повинні люди з 3 групою інвалідності платити земельний податок

Однак норма щодо висадки дерев на ділянці стосується тільки нових ділянок і дачних забудов. Отже, старі дерева та кущі на ваших ділянках вирубувати не доведеться. Положення набуло чинності 1 жовтня 2019 року.

Нові ДБН передбачають, що відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 метр, до стовбурів дерев – від 4 до 6 метрів залежно від крони, але не менше половини її діаметру.

Зверніть увагу! Якщо крона дерева складає в середньому 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.

Яка дистанція передбачена в інших країнах?

В Україні чіткі норми регулюють відстань посадки дерев від межі сусідньої ділянки. В інших країнах така відстань значно варіюється, іноді залежно навіть від регіону. Це пов'язано з різними кліматичними умовами, типами ґрунтів, місцевими законами та звичаями.

Так, в країнах Європи норми також досить суворі. Наприклад, у Німеччині та Франції є детальні правила щодо висоти дерев та відстані від межі.

У Франції відстань до межі залежить від очікуваного розміру крони дорослого дерева. Для невеликих дерев може бути достатньо 1 – 2 метрів, а для великих це вже буде 5 – 10 метрів.

відстань до межі залежить від очікуваного розміру крони дорослого дерева. Для невеликих дерев може бути достатньо 1 – 2 метрів, а для великих це вже буде 5 – 10 метрів. В США норми можуть відрізнятися від штату до штату, але загалом вони менш суворі, ніж в Європі. Однак там є обмеження на висоту дерев, особливо в міських районах. Зазвичай, мінімальна відстань від межі ділянки – від 2 до 5 метрів. Та для великих дерев, як дуби чи клени, ця відстань може бути більшою.

норми можуть відрізнятися від штату до штату, але загалом вони менш суворі, ніж в Європі. Однак там є обмеження на висоту дерев, особливо в міських районах. Зазвичай, мінімальна відстань від межі ділянки – від 2 до 5 метрів. Та для великих дерев, як дуби чи клени, ця відстань може бути більшою. В Японії ж, наприклад, велику увагу приділяють естетиці, тому відстань між деревами визначається не тільки законами, але й традиціями.

Чи можна отримати прописку у будинку без його власника?