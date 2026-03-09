Доходы от креветок превысили доходы с нефти

Эквадор в 2025 году значительно нарастил экспорт креветок – выручка от продаж выросла на 20% и достигла 8,4 миллиарда долларов США. Это стало рекордным показателем для отрасли, сообщил президент Палаты аквакультуры Эквадора Хосе Антонио Кампосано, передает Reuters.

По официальным данным, доходы от экспорта креветок сделали этот продукт главным экспортным товаром страны. Таким образом креветки опередили нефть, которая длительное время оставалась ключевым источником валютных поступлений и в 2024 году принесла Эквадору 7,18 миллиарда долларов США.

По словам Кампосано, рост экспорта частично связано с изменениями в торговой политике Соединенных Штатов Америки и стабильными инвестициями в аквакультуру в последние годы. В частности, администрация Дональда Трампа повысила пошлины для Индии - крупнейшего поставщика креветок в Соединенные Штаты Америки. В результате американские импортеры активнее начали закупать продукцию из Эквадора, для которой действовали более низкие тарифные ставки.

Влияние не экспорт нефти и креветок имели США

В то же время Кампосано отметил, что этот фактор имел ограниченное влияние, поскольку касался преимущественно рынка Соединенных Штатов Америки. По его словам, дальнейшую динамику экспорта будут определять новые условия торговли между Соединенными Штатами Америки и Индией.

Он также отметил, что главным рынком сбыта для эквадорских креветок остается Китай, который покупает около 48% всей продукции. Кроме того, отрасль пытается сохранить позиции на рынках Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, а также активно расширяет поставки в Японию.

По словам Кампосано, производители стремятся удержать нынешние объемы экспорта и, при благоприятных условиях, увеличить их примерно на 5% в 2026 году.

