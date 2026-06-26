Украина отменила общие ограничения на импорт испанской свинины

Украина официально признала принцип регионализации в соответствии с требованиями Европейского Союза, сообщает Euromeatnews. Это позволяет возобновить импорт свежей свинины из Испании.

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Ранее поставки продукции из этой страны были ограничены из-за случаев африканской чумы свиней (АЧС). Новый подход предусматривает, что запреты будут действовать не для всей страны, а только для конкретных территорий, где зафиксированы риски распространения заболевания.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании (MAPA) согласовало с украинской стороной механизм, позволяющий экспортировать свинину из регионов, свободных от АЧС.

Согласно согласованным правилам, продукция, поступающая в Украину, должна происходить из районов, где в течение последних 12 месяцев не фиксировалось случаев африканской чумы свиней среди домашних животных.

Какие требования предъявляются к производителям свинины

Для экспорта мяса предприятия должны соответствовать дополнительным требованиям безопасности. В частности, свиньи должны происходить из хозяйств и убойных предприятий, расположенных за пределами зараженных зон.

Кроме того, в радиусе 10 километров от таких объектов в течение 40 дней перед убоем не должно быть зарегистрировано случаев заболевания.

Отдельно предусмотрено внедрение электронного формата сертификатов на мясную продукцию, что должно упростить контроль за происхождением и безопасностью товаров.

В Министерстве сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании ожидают, что новые правила помогут постепенно возобновить экспорт испанской свинины на международные рынки за пределами Европейского Союза.

Экспорт мяса птицы установил рекорд за пять лет: какие страны были главными покупателями

Недавно мы сообщали, что украинский экспорт мяса птицы в мае текущего года составил 43,635 тысячи тонн. Это на 7% больше, чем в апреле 2026 года (тогда он составлял 40,7 тысячи тонн).

В мае средняя экспортная цена реализации мяса птицы увеличилась и составила 2,15 доллара. Это, в частности, связано с изменением ассортимента экспортируемой продукции.