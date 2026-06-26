Україна скасувала загальні обмеження на іспанську свинину

Україна офіційно визнала принцип регіоналізації відповідно до вимог Європейського Союзу, повідомляє Euromeatnews. Це дозволяє відновити імпорт свіжої свинини з Іспанії.

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Раніше постачання продукції з цієї країни були обмежені через випадки африканської чуми свиней (АЧС). Новий підхід передбачає, що заборони діятимуть не для всієї країни, а лише для конкретних територій, де зафіксовані ризики поширення захворювання.

Міністерство сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії (MAPA) узгодило з українською стороною механізм, який дозволяє експортувати свинину з регіонів, вільних від АЧС.

За погодженими правилами, продукція, яка надходить до України, має походити з районів, де протягом останніх 12 місяців не фіксували випадків африканської чуми свиней серед домашніх тварин.

Які вимоги висувають до виробників свинини

Для експорту м'яса підприємства мають відповідати додатковим вимогам безпеки. Зокрема, свині повинні походити з господарств і забійних підприємств, які розташовані за межами заражених зон.

Також у радіусі 10 кілометрів від таких об'єктів протягом 40 днів перед забоєм не повинно бути зареєстровано випадків захворювання.

Окремо передбачено впровадження електронного формату сертифікатів на м'ясну продукцію, що має спростити контроль за походженням та безпечністю товарів.

У Міністерстві сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії очікують, що нові правила допоможуть поступово відновити експорт іспанської свинини на міжнародні ринки за межами Європейського Союзу.

Експорт м'яса птиці встановив рекорд за п'ять років: які країни були головними покупцями

Нещодавно ми розповідали, що український експорт м'яса птиці у травні поточного року становив показник у 43,635 тисячі тонн. Це на 7% більше, ніж у квітні 2026 року (тоді він становив 40,7 тисячі тонн).

У травні середня експортна ціна реалізації м’яса птиці збільшилась і становила 2,15 долара. Це, зокрема, пов’язано зі зміною асортименту експортованої продукції.