Какие объемы импорта и экспорта в 2026 году?

В течение января 2026 года Украина импортировала товаров на сумму 6,7 миллиарда долларов США, тогда как экспорт составил 3,2 миллиарда долларов США. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Читайте также Какие основные проблемы сдерживают украинский агроэкспорт в 2026 году

Крупнейшими странами-импортерами товаров в Украину стали Китай – 1,9 миллиарда долларов США, Турция – 703 миллиона долларов США и Польша – 623 миллиона долларов США.

Open Agri Club – ваш надійний партнер в агробізнесі. Учасники отримують фінансування під посівну кампанію, розгляд заявки три дні. А також – безкоштовний аналіз ґрунтів, добрива за спеціальними цінами, консультації агрономів. Все, що потрібно для вдалого сезону.

В то же время больше всего украинской продукции экспортировали в Польшу – на 358 миллионов долларов США, Турции – на 276 миллионов долларов США и Италии – на 232 миллиона долларов США.

В структуре импорта за январь 2026 года 69 процентов пришлось на три основные категории товаров. В частности, машины, оборудование и транспортные средства составили 2,7 миллиарда долларов США, топливно-энергетические товары – 1,1 миллиарда долларов США, продукция химической промышленности – 869 миллионов долларов США.

Важно! Среди наиболее экспортируемых товаров лидируют продовольственные товары – 2 миллиарда долларов США. Также в тройку вошли металлы и изделия из них – 286 миллионов долларов США, а также машины, оборудование и транспорт – 253 миллиона долларов США.

Украинский экспорт муки меняет географию: куда идет агроэкспорт?