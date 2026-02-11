Які об'єми імпорту та експорту у 2026 році?

Упродовж січня 2026 року Україна імпортувала товарів на суму 6,7 мільярда доларів США, тоді як експорт склав 3,2 мільярда доларів США. Про це повідомила Державна митна служба.

Найбільшими країнами-імпортерами товарів до України стали Китай – 1,9 мільярда доларів США, Туреччина – 703 мільйони доларів США та Польща – 623 мільйони доларів США.

Водночас найбільше української продукції експортували до Польщі – на 358 мільйонів доларів США, Туреччини – на 276 мільйонів доларів США та Італії – на 232 мільйони доларів США.

У структурі імпорту за січень 2026 року 69 відсотків припало на три основні категорії товарів. Зокрема, машини, устаткування та транспортні засоби становили 2,7 мільярда доларів США, паливно-енергетичні товари – 1,1 мільярда доларів США, продукція хімічної промисловості – 869 мільйонів доларів США.

Важливо! Серед найбільш експортованих товарів лідирують продовольчі товари – 2 мільярди доларів США. Також до трійки увійшли метали та вироби з них – 286 мільйонів доларів США, а також машини, устаткування та транспорт – 253 мільйони доларів США.

