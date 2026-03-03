Какие культуры можно сеять после того, как сошел снег?

Ожидание идеального потепления не всегда оправдано, ведь ранний посев помогает максимально использовать влагу, сохранившуюся в почве после зимы, сообщает "1 минута". Март и апрель для многих культур являются лучшими месяцами: длинный световой день и умеренная температура способствуют развитию крепкой корневой системы.

Многие ранние овощи и зелень имеют естественную устойчивость к холоду. Посев в едва оттаявшую землю позволяет растениям закалиться и лучше противостоять болезням и вредителям, которые активизируются с потеплением.

Редиска. Одна из самых первых весенних культур. Ее высевают в конце марта или в начале апреля. Семена прорастают уже при температуре 2 – 3 градуса тепла, а всходы выдерживают кратковременные заморозки до минус 3 – 4 градусов.

Рукола. Эту зелень можно высевать в открытый грунт с конца марта. Весенняя прохлада делает листья более нежными и менее горькими.

Горчица салатная. Выносливая культура, которая растет даже при минимальном прогреве почвы. Дополнительная защита агроволокном поможет получить урожай быстрее.

Шпинат. Любит прохладу и влагу. Если опоздать с посевом, растение начнет стрелковаться вместо формирования листьев.

Горох. Благодаря плотной оболочке семена хорошо переносят холод хорошо переносит холод. Даже после повторного снегопада всходы появятся с потеплением.

Морковь. Апрельский посев обеспечивает достаточную естественную влагу для прорастания, хотя всходы могут появиться лишь через две – три недели.

Петрушка листовая. Из-за содержания эфирных масел семена всходят медленно, поэтому ранний посев во влажную почву является оптимальным.

Лук-севок (арпаж). Апрель считается лучшим периодом для высаживания. Прохладная земля стимулирует развитие корней и формирование крупной луковицы.

