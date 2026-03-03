Які культури можна сіяти після того, як зійшов сніг?
Очікування ідеального потепління не завжди виправдане, адже ранній посів допомагає максимально використати вологу, що збереглася в ґрунті після зими, повідомляє "1 хвилина". Березень і квітень для багатьох культур є найкращими місяцями: довший світловий день і помірна температура сприяють розвитку міцної кореневої системи.
Чимало ранніх овочів і зелені мають природну стійкість до холоду. Посів у ледь відталу землю дозволяє рослинам загартуватися та краще протистояти хворобам і шкідникам, які активізуються з потеплінням.
- Редиска. Одна з найперших весняних культур. Її висівають наприкінці березня або на початку квітня. Насіння проростає вже за температури 2 – 3 градуси тепла, а сходи витримують короткочасні приморозки до мінус 3 – 4 градусів.
- Рукола. Цю зелень можна висівати у відкритий ґрунт із кінця березня. Весняна прохолода робить листя ніжнішим і менш гірким.
- Гірчиця салатна. Витривала культура, яка росте навіть за мінімального прогрівання ґрунту. Додатковий захист агроволокном допоможе отримати врожай швидше.
- Шпинат. Полюбляє прохолоду і вологу. Якщо запізнитися з посівом, рослина почне стрілкуватися замість формування листя.
- Горох. Завдяки щільній оболонці насіння добре переносить холод. Навіть після повторного снігопаду сходи з'являться з потеплінням.
- Морква. Квітневий посів забезпечує достатню природну вологу для проростання, хоча сходи можуть з'явитися лише через два – три тижні.
- Петрушка листова. Через вміст ефірних олій насіння сходить повільно, тому ранній посів у вологий ґрунт є оптимальним.
- Цибуля-сіянка (арпаж). Квітень вважається найкращим періодом для висаджування. Прохолодна земля стимулює розвиток коріння та формування великої цибулини.
У другій декаді лютого озимі культури в Україні перебували у стані глибокого зимового спокою без критичних пошкоджень.
Найнижчі температури ґрунту зафіксовані в Кіровоградській та Дніпропетровській областях, але період похолодання був нетривалим і не завдав значної шкоди.