В каких водоемах живут лини?

Линь относится к семейству карповых, он широко распространен в пресных водоемах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкий рыбоохранный патруль. Название рыба получила скорее всего вследствие способности на воздухе "линять": пойманный линь покрывается большими черными пятнами вследствие отслоения от кожи слизи, покрывающей тело рыбы.

Линь предпочитает держаться в тихих, со слабым течением, заросших мягкой подводной растительностью заливах рек, старицах с заиленным дном, которые хорошо прогреваются. Хорошо себя чувствует в озерах, больших прудах, заросших по берегам камышом и осокой.

Обратите внимание! Линь типично оседлая рыба. Не создает больших скоплений (кроме времени нереста и зимовки) и мало двигается по водоему. Держится у дна, среди заросли водорослей, избегая яркого света. Нетребователен к концентрации кислорода в воде, что позволяет ему жить там, где многие другие виды рыб выжить не могут. На зимний период перемещается в глубокие места водоема, где может погружаться в ил.

Просыпаются лини от спячки в марте – начале апреля и начинают активно питаться, пока не начнется нерест.

Важно! Питаться линь выходит утром. Движется он в основном вдоль освещенного берега, на глубине 1,0 – 1,5 метра, по самой кромке прибрежных зарослей или в самой водорослях, если густота их зарастания такой проход позволяет. Отдает предпочтение донным беспозвоночным (личинки насекомых, черви, моллюски), добывая их из ила на глубине 7 – 9 сантиметров. Взрослые рыбы кроме животных организмов, поедают водные растения и детрит, которые могут составлять до 60% рациона.