Почему цены на малину в этот сезон сильно выросли?

Эксперт плодоовощного рынка Ксения Гусева рассказала, что малина в этом году продемонстрировала рекордно высокую цену, ведь сезон этой ягоды был рекордно коротким, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes.

Она отметила, что цена на ягоду стартовала с поля на уровне 250 – 360 гривен за килограмм, а завершилась на 90 – 180 гривен за килограмм (ремонтантные сорта). Дешевле 90 гривен за килограмм малина в сезоне не падала, а в розницу дешевле 250 – 280 гривен за килограмм ягоды не было. Тогда как прошлый сезон производители начинали с 80 – 150 гривен за килограмм, а завершили 70 – 100 гривен за килограмм.

Увеличение цены вызвал прежде всего нынешний рекордно короткий сезон малины. Ею торговали только пять-шесть недель,

– объяснила Гусева.

Обратите внимание! Последний ягодный сезон в Украине необычно поздно начался и рано завершился для всех ягод. Голубика открытого грунта продавалась также необычные для себя два месяца. Ранее ее ранние сорта выходили в середине июня, а поздние можно было купить и в середине сентября. Но в этом году последние партии отгрузили в последние числа августа.

