Каким образом происходит процедура наследования пая

Оформление наследства на земельный пай, как и на другое имущество, происходит на основании завещания или закона, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Если наследодатель не составил завещания, то наследники получают право на наследование на основании закона – в соответствии с определенными в Гражданском кодексе Украины очередей.

При оформлении наследства на пай, в первую очередь следует выяснить, выдавался ли наследодателю сертификат на право на земельный участок (пай). Если сертификат есть – процесс оформления наследства облегчится в несколько раз. В соответствии с законодательством сертификат является основным правоустанавливающим документом, на основе которого возможно унаследовать право на пай.

Обратите внимание! Такие сертификаты выдавались по распоряжению соответствующих районных государственных администраций по месту расположения земли соответствующей КСП и ими же регистрировались. Если право на земельный пай подтверждается сертификатом, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. В дальнейшем наследнику нужно будет осуществить процедуру выделения земельного участка в натуре, присвоить участку кадастровый номер и завершить процедуру регистрации права собственности на земельный участок.

Для осуществления этих действий необходимо обратиться в соответствующий сельский, поселковый, городской совет (в случае, если земля находится в пределах населенных пунктов) с заявлением о выделении земельной доли в натуре на местности.

Что такое наследование Это многоэтапная процедура, которая происходит в порядке, четко регламентированном законом и особого внимания заслуживает порядок оформления наследственных прав на земельные паи.

Документы, удостоверяющие право на пай

Кроме того, соответствии с положениями статьи 2 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)" документами, удостоверяющих право на земельную долю (пай), также могут быть:

свидетельство о праве на наследство;

удостоверенные в установленном законом порядке договоры купли-продажи, дарения, мены, к которым прилагается сертификат на право на земельную долю (пай);

решение суда о признании права на земельную долю (пай).

Важно! Если в распоряжении наследника отсутствует сертификат на право на земельную долю (пай), заинтересованному в оформлении наследственных прав наследнику нужно обращаться в суд с иском о признании права собственности на земельную долю (пай) в порядке наследования. Истцу необходимо доказать, что наследодатель при жизни имел соответствующие права на пай. Суду следует предоставить как можно больше доказательств, которые будут подтверждать право наследника на пай.

Такими документами могут быть:

трудовая книжка члена КСП или нотариально заверенная выписка из нее;

решение соответствующего совета народных депутатов о выдаче государственного акта на право коллективной собственности, выданного конкретному КСП;

государственный акт на право коллективной собственности, выданный конкретному КСП;

списки, которые прилагались к государственному акту на право коллективной собственности;

распоряжение райгосадминистрации о выдаче сертификата о праве на земельный участок (пай);

любые другие документы, подтверждающие членство наследодателя в КСП после распаевания в нем земли.

Помните! После получения положительного решения суда наследник сможет завершить процедуру оформления наследства, получить свидетельство о праве на наследство и в дальнейшем – завершить процедуру выделения земельного участка и регистрации права собственности на земельный участок.

