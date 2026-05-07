Польские производители делают ставку на туннельное выращивание

Соучредитель кооператива BerryGroup Матеуш Пильх заявил, что зимний период со стабильными морозами до минус 20 градусов Цельсия положительно повлиял на состояние ягодных культур, сообщает Fresh Plaza. По его словам, растения прошли нормальный период покоя, что создает хорошие предпосылки для будущего урожая.

Смотрите также Посевная под угрозой: Украина резко отстает по темпам сева ключевых культур

В то же время компания активно модернизирует производство и переводит плантации в туннельные системы. Речь идет не только о малине или клубнике, но и о голубике. Такой подход позволяет значительно уменьшить зависимость от погодных рисков и улучшить качество продукции.

В BerryGroup отмечают, что тоннели практически устраняют угрозы весенних заморозков, града, сильных осадков и повреждения урожая птицами. Сейчас главным погодным риском для ягодников остается только зима.

Спрос на ягоды в Европе остается высоким

Основным рынком сбыта для кооператива остается Европа, где спрос на ягоды стабильно высокий. Особенно активно ягодную продукцию потребляют в самой Польше. Несмотря на подорожание топлива и удобрений, значительная часть будущего урожая уже забронирована покупателями.

Еще одним вызовом для отрасли производители называют недостаток рабочей силы. В то же время в компании объясняют, что наличие собственных упаковочных центров помогает обеспечить работников стабильной занятостью в течение сезона.

В ближайшее время BerryGroup начнет сбор зеленой спаржи, а уже в начале июня стартует сезон малины. Активная фаза работ на ягодных плантациях продлится до ноября.

Обратите внимание! Цены на ягоды в Украине по состоянию на начало мая 2026 года варьируются: свежая клубника стоит от 200 – 300 гривен за килограмм (около 29 гривен за 100 граммов), а голубика – около 150 – 200 гривен за 100 – 125 граммов. Из-за избытка площадей ожидается обвал цен на голубику. Замороженные ягоды (вишня) стоят примерно 100 – 140 гривен за 0,5 килограмма.

Циклон бьет по урожаю: на Закарпатье прогнозируют потери фруктов и овощей

На Закарпатье надвигается циклон, что может существенно повредить урожай ранних культур из-за шквалов, ливней и похолодания.

Под угрозой находятся урожаи ягод и садов, в частности клубника и яблоки, из-за возможных повреждений завязи и развитие болезней.

Дополнительным фактором риска является снижение температуры, которое замедляет развитие растений в открытом грунте. В случае значительных потерь это может привести к дефициту ранней продукции и дальнейшему росту цен на рынках.