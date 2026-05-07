Польські виробники роблять ставку на тунельне вирощування

Співзасновник кооперативу BerryGroup Матеуш Пільх заявив, що зимовий період із стабільними морозами до мінус 20 градусів Цельсія позитивно вплинув на стан ягідних культур, повідомляє Fresh Plaza. За його словами, рослини пройшли нормальний період спокою, що створює хороші передумови для майбутнього врожаю.

Дивіться також Посівна під загрозою: Україна різко відстає за темпами сівби ключових культур

Водночас компанія активно модернізує виробництво та переводить плантації у тунельні системи. Йдеться не лише про малину чи полуницю, а й про лохину. Такий підхід дозволяє значно зменшити залежність від погодних ризиків і покращити якість продукції.

У BerryGroup зазначають, що тунелі практично усувають загрози весняних заморозків, граду, сильних опадів та пошкодження врожаю птахами. Наразі головним погодним ризиком для ягідників залишається лише зима.

Попит на ягоди в Європі залишається високим

Основним ринком збуту для кооперативу залишається Європа, де попит на ягоди стабільно високий. Особливо активно ягідну продукцію споживають у самій Польщі. Попри подорожчання пального та добрив, значна частина майбутнього врожаю вже заброньована покупцями.

Ще одним викликом для галузі виробники називають нестачу робочої сили. Водночас у компанії пояснюють, що наявність власних пакувальних центрів допомагає забезпечити працівників стабільною зайнятістю протягом сезону.

Найближчим часом BerryGroup розпочне збирання зеленої спаржі, а вже на початку червня стартує сезон малини. Активна фаза робіт на ягідних плантаціях триватиме до листопада.

Зверніть увагу! Ціни на ягоди в Україні станом на початок травня 2026 року варіюються: свіжа полуниця коштує від 200 – 300 гривень за кілограм (близько 29 гривень за 100 грамів), а лохина – близько 150 – 200 гривень за 100 – 125 грамів. Через надлишок площ очікується обвал цін на лохину. Заморожені ягоди (вишня) коштують приблизно 100 – 140 гривень за 0,5 кілограма.

Циклон б'є по врожаю: на Закарпатті прогнозують втрати фруктів і овочів

На Закарпаття насувається циклон, що може суттєво пошкодити врожай ранніх культур через шквали, зливи та похолодання.

Під загрозою знаходяться врожаї ягід і садів, зокрема полуниця та яблука, через можливі пошкодження зав'язі і розвиток хвороб.

Додатковим фактором ризику є зниження температури, яке уповільнює розвиток рослин у відкритому ґрунті. У разі значних втрат це може призвести до дефіциту ранньої продукції та подальшого зростання цін на ринках.