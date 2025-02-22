Можно ли срубить дерево, растущее в собственном дворе

Во дворах многоквартирного дома пилить деревья нельзя, ведь придомовая территория – это не частная собственность человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет. Территория вокруг таких домов принадлежит всей общине.

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Зато община соглашается, что каждый свободно и безвозмездно пользуется этой территорией при условии соблюдения Правил благоустройства. Каждая община разрабатывает их для себя индивидуально.

Можно ли пилить, если участок в частной собственности

Если земельный участок находится в частной собственности, или если даже этот участок не приватизирован, но там есть дом или хозяйственные постройки, то есть земельный участок является приусадебным буквально – решение об удалении дерева принимает сам владелец.

Важно! На свое усмотрение он решает, что ему выращивать на земельном участке. В таком случае владельцу или владелице не нужно обращаться в любые органы за разрешением.