Чи можна зрубати дерево, що росте у власному дворі

У дворах багатоквартирного будинку пиляти дерева не можна, адже прибудинкова територія – це не приватна власність людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердичівську міську раду. Територія навколо таких будинків належить всій громаді.

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Натомість громада погоджується, що кожен вільно та безоплатно користується цією територією за умови дотримання Правил благоустрою. Кожна громада розробляє їх для себе індивідуально.

Чи можна пиляти, якщо ділянка у приватній власності

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, або якщо навіть ця ділянка не приватизована, але там є будинок чи господарські споруди, тобто земельна ділянка є присадибною буквально – рішення про видалення дерева приймає сам власник.

Важливо! На свій розсуд він вирішує, що йому вирощувати на земельній ділянці. У такому разі власнику чи власниці не потрібно звертатися до будь-яких органів за дозволом.