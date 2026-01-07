Цены на хлопок резко выросли

Фьючерсы на хлопок в Нью-Йорке выросли до самого высокого уровня за восемь недель, поскольку трейдеры взвешивают прогноз по сокращению поставок в этом году и волатильности на рынках нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Самый активный фьючерсный контракт вырос на целых 1,7% до 65,76 центов за фунт, что является самой высокой внутридневной ценой с 11 ноября.

Неопределенность относительно цен на нефть после свержения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро может повлиять на рынки хлопка, считает независимый консультант Пери Педро. Нефть обычно рассматривается как показатель стоимости синтетических волокон, которые могут заменить хлопок в производстве текстиля.

Это увеличивает потенциал для сокращения поставок в этом году со стороны основных производителей Бразилии и США, поскольку рынок ожидает сокращения посевных площадей учитывая ценовую конъюнктуру, наблюдавшуюся в последние месяцы, по словам Рафаэля Буласкоски, аналитика рыночной информации StoneX. Инвесторы, которые удерживали большие короткие позиции в хлопке, также могут сократить свои медвежьи ставки, сказал он.

В общем, начало года для сырьевых товаров выглядит как хороший, и поскольку рынок имел сильную короткую позицию в хлопке, покрытие коротких позиций, кажется, является наиболее вероятным двигателем роста на данный момент,

– сказал он.

На других рынках мягких сырьевых товаров цена на арабику поднялась до самого высокого уровня с декабря, при этом мартовские фьючерсы увеличили свою премию по сравнению с майским контрактом. Сертифицированные запасы остаются на исторически низких уровнях, а более высокий спред может помочь привлечь больше поставок на склады, контролируемые биржей.

