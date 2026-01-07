Ціни на бавовну різко зросли

Ф'ючерси на бавовну в Нью-Йорку зросли до найвищого рівня за вісім тижнів, оскільки трейдери зважують прогноз щодо скорочення поставок цього року та волатильності на ринках нафти, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Найактивніший ф'ючерсний контракт зріс на цілих 1,7% до 65,76 центів за фунт, що є найвищою внутрішньоденною ціною з 11 листопада.

Невизначеність щодо цін на нафту після повалення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро може вплинути на ринки бавовни, вважає незалежний консультант Пері Педро. Нафта зазвичай розглядається як показник вартості синтетичних волокон, які можуть замінити бавовну у виробництві текстилю.

Це збільшує потенціал для скорочення поставок цього року з боку основних виробників Бразилії та США, оскільки ринок очікує скорочення посівних площ з огляду на цінову кон'юнктуру, що спостерігалася в останні місяці, за словами Рафаеля Буласкоскі, аналітика ринкової інформації StoneX. Інвестори, які утримували великі короткі позиції в бавовні, також можуть скоротити свої ведмежі ставки, сказав він.

Загалом, початок року для сировинних товарів виглядає як хороший, і оскільки ринок мав сильну коротку позицію в бавовні, покриття коротких позицій, здається, є найімовірнішим рушієм зростання на цю мить,

– сказав він.

На інших ринках м'яких сировинних товарів ціна на арабіку піднялася до найвищого рівня з грудня, при цьому березневі ф'ючерси збільшили свою премію порівняно з травневим контрактом. Сертифіковані запаси залишаються на історично низьких рівнях, а вищий спред може допомогти залучити більше поставок на склади, що контролюються біржею.

