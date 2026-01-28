Что происходило на молочном рынке Украины?

Хозяйства всех категорий в Украине в декабре 2025 года произвели 478 тысяч тонн молока-сырья, что на 6% меньше по сравнению с ноябрем и на 14% меньше, чем в декабре 2024 года, сообщает Ассоциация производителей молока со ссылкой на официальную статистику. Всего по итогам 2025 года объемы надоя в стране составили 6,86 миллиона тонн, что на 374 тысячи тонн, или 5%, меньше, чем годом ранее.

В конце года доля сельхозпредприятий в производстве молока-сырья составила 57%, тогда как хозяйств населения – 43%.

Обратите внимание! Предприятия в декабре 2025 года произвели 271 тысяча тонн молока-сырья – на 2,1% больше, чем в ноябре, но на 4% меньше, чем в декабре предыдущего года. В то же время за весь 2025 год молочно-товарные фермы нарастили производство до 3,18 миллиона тонн, что на 7% превышает показатель 2024 года.

Зато в хозяйствах населения в декабре надои сократились до 206 тысяч тонн, что на 14% меньше, чем месяцем ранее, и на 24% меньше в годовом измерении. За январь – декабрь 2025 года приусадебный сектор произвел 3,67 миллиона тонн молока-сырья, что на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Важно! В течение 2025 года объемы производства молока-сырья выросли на сельхозпредприятиях в 14 областях, в частности в Закарпатской, Хмельницкой, Львовской, Ровенской и Тернопольской. В ассоциации отмечают, что промышленный сектор демонстрирует устойчивость и фактически компенсирует сокращение производства в хозяйствах населения, а темпы роста надоев в Украине в 2025 году были одними из самых высоких в Европе и мире, даже несмотря на блэкауты и военные риски.

