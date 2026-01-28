Що відбувалося на молочному ринку України?

Господарства всіх категорій в Україні у грудні 2025 року виробили 478 тисяч тонн молока-сировини, що на 6% менше порівняно з листопадом і на 14% менше, ніж у грудні 2024 року, повідомляє Асоціація виробників молока з посиланням на офіційну статистику. Загалом за підсумками 2025 року обсяги надою в країні склали 6,86 мільйона тонн, що на 374 тисячі тонн, або 5%, менше, ніж роком раніше.

Наприкінці року частка сільгосппідприємств у виробництві молока-сировини становила 57%, тоді як господарств населення – 43%.

Зверніть увагу! Підприємства у грудні 2025 року виробили 271 тисяча тонн молока-сировини – на 2,1% більше, ніж у листопаді, але на 4% менше, ніж у грудні попереднього року. Водночас за весь 2025 рік молочно-товарні ферми наростили виробництво до 3,18 мільйона тонн, що на 7% перевищує показник 2024 року.

Натомість у господарствах населення у грудні надої скоротилися до 206 тисяч тонн, що на 14% менше, ніж місяцем раніше, і на 24% менше у річному вимірі. За січень – грудень 2025 року присадибний сектор виробив 3,67 мільйона тонн молока-сировини, що на 14% менше порівняно з попереднім роком.

Важливо! Упродовж 2025 року обсяги виробництва молока-сировини зросли на сільгосппідприємствах у 14 областях, зокрема у Закарпатській, Хмельницькій, Львівській, Рівненській та Тернопільській. В асоціації зазначають, що промисловий сектор демонструє стійкість і фактично компенсує скорочення виробництва в господарствах населення, а темпи зростання надоїв в Україні у 2025 році були одними з найвищих у Європі та світі, навіть попри блекаути та воєнні ризики.

