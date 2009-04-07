Агрокомпанія "Нібулон" будує власний флот.

На замовлення зернотрейдера, на миколаївському суднобудівному заводі "Вадан Ярдс Океан" вже закладають баржі змішаного річково-морського плавання, усього збудують 24 судна. Крім того, "Нібулон" збудує 7 елеваторів загальною потужністю у 250 тисяч тонн. 4 з них - це припортові зерносховища. Зведення елеваторів і барж коштуватиме "Нібулону" 150 млн. доларів.Олексій Вадатурський (генеральний директор компанії "Нібулон"): "Ми повністю фінансуємо і суднобудівельне підприємство, і будівниче, і металургове. По стовідсотковій передоплаті ми забезпечуємо реалізацію цього інвестиційного проекту." За словами фахівців, розвиток річкової логістики, допоможе "Нібулону" розв’язати низку проблем, пов’язаних із транспортуванням і реалізацією зерна. Зокрема, трейдер зможе задешево перевозити агропродукцію не лише з причорноморських земель, але також із центральних зернових регіонів, - Полтавщини, Черкащини, і нижче по Дніпру.