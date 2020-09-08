У свіжому випуску "Є питання" за 8 вересня – кожна влада, починаючи з 2000-их років, обіцяла розібратися з олігархами. Адже саме вони контролюють майже усі телеканали та найбільші галузі економіки України. А крім цього – намагаються взяти під контроль навіть парламент та уряд.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Спроба відновити розслідування щодо схеми "Роттердам+" провалилася. Сергій Лещенко прокоментував, чи є шанси на те, що справу таки поновлять. Народні депутати подали законопроєкт, який заборонить повертати 10 мільярдів гривень Суркісам. Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, чи це спрацює.