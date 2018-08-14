Ахметов вирішив зайнятися виробництвом міндобрив

Український олігарх Рінат Ахметов вирішив зайнятися виробництвом мінеральних добрив.

Про це повідомила Liga.net.

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Таку інформацію розповів генеральний директор Українських мінеральних добрив Олексій Афанасьєв.

Він зазначив, що компанія планує перепрофілювати у комплекс з переробки і зберігання мінеральних добрив один із цехів Криворізького центрального рудоремонтного заводу, що простоюють.

Підприємство буде обладнане двома цехами з приймання, зберігання, пакування і відвантаження сульфату амонію. Комплекс розрахований на виробництво 100 тисяч тонн гранульованого сульфату амонію в рік. За словами Афанасьєва вартість проекту – 211 мільйонів гривень.

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