Європейські авіаперевізники повідомили про збільшення рейсів з Києва в зимовий період. До Парижа тепер можна буде дістатися в обидва вихідні, а до Берліна взагалі щоденно.

На сайті французької авіакомпанії Air France були опубліковані зміни в графіку курсування авіарейсів за напрямом Київ-Париж/Париж-Київ на період зимового сезону. Як повідомляє 24 канал, у розділі бронювання доступний пошук й покупка білетів на зиму 2020 та початок 2021 року.

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Так французькі перевізники зазначили, що з 27 жовтня цього року по 27 березня наступного базовими днями для перельотів стануть четвер, субота та неділя.

Що потрібно знати про Air France Французький національний авіаперевізник зі штаб-квартирою в Трамбле-ан-Франс, (північ Парижу), та одна з найбільших авіакомпаній у світі. Вона є дочірньою компанією Air France-KLM Group та одним із засновників глобального авіаційного альянсу SkyTeam.

Раніше рейси здійснювалися переважно в будні дні – вівторок та четвер, а на вихідних дістатися до столиці Франції можна було лише в суботу.

До Берліну в будь-який час

В свою чергу, до Берліна з 27 жовтня взагалі можна буде літати щоденно. Про це повідомив лоукостер Ryanair.

В компанії заявили, що такі зміни стали реакцією на значне збільшення попиту збоку пасажирів.

Наразі рейси з Києва до Берліна та в зворотному напрямку відлітають лише двічі на тиждень. Серед пасажирів ті, хто має дозволи на роботу, навчання та інші поважні причини.

Окрім цього, як зазначили перевізники, зміни також торкнулися й приймаючих аеропортів. Замість звичного Шенефельда тепер рейси будуть здійснюватися з аеропорту Бранденбург.

Нагадаємо, що з Києва до Берліну можна дістатися й за допомогою іншої авіакомпанії. До столиці Німеччини здійснює рейси угорський лоукостер Wizz Air, який раніше також зазначав про наміри збільшити кількість перельотів за цим маршрутом.

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