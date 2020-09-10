Куди полетіти взимку з Києва: Air France та Ryanair анонсували новий розклад
Європейські авіаперевізники повідомили про збільшення рейсів з Києва в зимовий період. До Парижа тепер можна буде дістатися в обидва вихідні, а до Берліна взагалі щоденно.
На сайті французької авіакомпанії Air France були опубліковані зміни в графіку курсування авіарейсів за напрямом Київ-Париж/Париж-Київ на період зимового сезону. Як повідомляє 24 канал, у розділі бронювання доступний пошук й покупка білетів на зиму 2020 та початок 2021 року.
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Так французькі перевізники зазначили, що з 27 жовтня цього року по 27 березня наступного базовими днями для перельотів стануть четвер, субота та неділя.
Що потрібно знати про Air France
Французький національний авіаперевізник зі штаб-квартирою в Трамбле-ан-Франс, (північ Парижу), та одна з найбільших авіакомпаній у світі. Вона є дочірньою компанією Air France-KLM Group та одним із засновників глобального авіаційного альянсу SkyTeam.
Раніше рейси здійснювалися переважно в будні дні – вівторок та четвер, а на вихідних дістатися до столиці Франції можна було лише в суботу.
До Берліну в будь-який час
В свою чергу, до Берліна з 27 жовтня взагалі можна буде літати щоденно. Про це повідомив лоукостер Ryanair.
В компанії заявили, що такі зміни стали реакцією на значне збільшення попиту збоку пасажирів.
Окрім цього, як зазначили перевізники, зміни також торкнулися й приймаючих аеропортів. Замість звичного Шенефельда тепер рейси будуть здійснюватися з аеропорту Бранденбург.
Нагадаємо, що з Києва до Берліну можна дістатися й за допомогою іншої авіакомпанії. До столиці Німеччини здійснює рейси угорський лоукостер Wizz Air, який раніше також зазначав про наміри збільшити кількість перельотів за цим маршрутом.
Контекст
- В багатьох європейських країнах спостерігається істотне зростання кількості інфікованих.
- Зовнішні кордони Шенгенської закриті для громадян більшості країн світу.
- Під час бронювання варто звертати увагу на те, чи доступна можливість перенести рейс та чи пропонує авіакомпанія відшкодування (та в яких випадках воно діє).