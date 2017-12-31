Академія аграрних наук збирає гроші з фермерів в новорічну ніч

Сума разового хабаря однієї філії академії – півмільйона доларів. Екстрапольована на масштаб НААН, формує річний тіньовий обіг на рівні 100-120 мільйонів доларів, що збігається з сумами, зазначеними в журналістських розслідуваннях про діяльність академії та її керівництва.

Детективи НАБУ 30 грудня затримали за підозрою у вимаганні хабаря директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах. Пізніше інформацію на своїй сторінці в Facebook підтвердив ветеран батальйону "Донбас" Євген Шевченко.

Фурдичко був затриманий в Києві в його службовому кабінеті в Інституті агроекології і природокористування НААН, за попередніми даними, – за підозрою у вимаганні хабаря.

"Фурдичко нібито вимагав у нього 500 тисяч доларів за обіцянку не перешкоджати законній діяльності приватного підприємця, пов'язаного з використанням земель фонду Національної академії аграрних наук Україн", – написав Шевченко.

За даними джерела в НААН, активізація поборів у всіх структурних підрозділах сталася в грудні 2017 року, після того, як після низки скандалів і звинувачень в масштабній корупції було прийнято фактичне рішення про відставку президента Академії Ярослава Гадзало. За словами співрозмовника, Гадзало, відставка якого відбудеться в діапазоні декількох місяців, дав негласне розпорядження інтенсифікувати збір передоплат з фермерів за тіньову оренду земель академії.

Загальний обсяг тіньового доходу НААН, що генерується тіньової орендою половини земельного банку (220 тисяч га з майже 500 тисяч га) становить, за даними розслідування журналу Корреспондент, 120 мільйонів доларів.

У цьому контексті показово, що затриманий за вимагання Орест Фурдичко в 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, а потім головою Львівської облради. В цей же період у львівських органах влади працював і Гадзало, спочатку на посаді глави Городоцької райадміністрації, а з травня 1998 року – заступник голови з питань агропромислового комплексу, першого заступника голови Львівської ОДА.

Тому не дивно, що найбільш масштабні корупційні потоки проходили через Фурдичко, з яким президент НААН співпрацював вже більше 20 років і якому довіряв. На ефективність «львівського братства» вказує і те, що останнім часом Гадзало вдається утриматися на посаді завдяки підтримці ще одного львів'янина - першого віце-прем'єра Степана Кубіва, який своєю появою на засіданні президії Академії 7 грудня і промовою фактично врятував Ярослава Гадзало від неминучої відставки.

Як повідомлялося, Ггловний офіс Президії Національної академії аграрних наук, який розташований в історичній будівлі на Печерську, був проданий "Ощадбанку Росії". За даними депутата Київради Ярослава Діденка, сума угоди склала 35 мільйонів доларів.