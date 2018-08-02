Активіст розповів, кого можна підозрювати у нападі в Одесі

Одеський активіст Сергій Стерненко зазначив, що причетними до нападу на представників "Народного руху України" Михайла Кузаконя та Григорія Козьма може бути місцева влада, в тому числі і міський голова Геннадій Труханов.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

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Стерненко вважає, що напад на активістів міг відбутися через їхню активну позицію, оскільки постраждалі взяли жорсткий вектор опозиційної діяльності проти міської влади.

Напади на активістів носять системний аналіз. Я думаю, що за цим можуть стояти і іноземні структури, і набагато вищі особи, ніж міський голова Одеси чи місцева влада Херсону і Харкова. Ми маємо групу осіб, які здійснюють терор по різних містах України, і це однозначно велика організація, яка спричиняється за допомогою великих грошей,

– сказав Стерненко.

Він також запевнив, що правоохоронці хотіли кваліфікувати цей напад як ДТП, але все ж перекваліфікували у замах на вбивство.

"Особисто я не думаю, що поліція працювала дуже професійно. І власне, я сумніваюся, що розслідування буде проводитися належним чином, адже немає потрібної реакції від правоохоронних органів та притягнення до кримінальної відповідальності за такі напади", – додав Стерненко.

На своїй сторінці у Facebook Стерненко написав, що поліція не бажає звертати увагу на важливі обставини щодо скоєння злочину по замаху на Михайла Кузаконя та Григорія Козьма.

На думку активіста, така реакція поліції є пасивної формою співпраці правоохоронних органів та злочинців, оскільки відсутність покарання породжує повторення таких нападів.

Нагадаємо, у четвер, 2 серпня, в Одесі скоїли замах на активістів. На автомобіль, в якому їхали представників "Народного руху України" Михайло Кузаконь та Григорій Козьма, наїхала вантажівка.