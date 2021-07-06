Акція була спрямована проти репресій щодо експертів КНДІСЕ, які провели експертизи, які стосуються діяльності Миколаївського глиноземного заводу. Вони також стали підставою для винесення Заводським районним судом Миколаєва рішення на користь членів ГО "Стоп Шлам" про присудження 9,2 млрд гривень компенсації.

У квітні 2021 року в Міністерство юстиції України надійшло звернення ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" з вимогою притягнути до дисциплінарної відповідальності експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Учасники акції протесту заявили, що ці кроки робляться міністром юстиції Денисом Малюськом на користь російського олігарха Олега Дерипаски, що є кінцевим бенефіціаром МГЗ, а дисциплінарна комісія мін'юсту, що знаходиться під керівництвом заступника міністра Андрія Гайченко, діяла за явною змовою з корупційною складовою.

Раніше, у травні 2021 року експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини. У зразку червоного шламу були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець і т. д. Серед виявлених у червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть представляти елементи алюміній, бор, кальцій, хром, залізо, марганець, магній, сірка, сурма, олово, ванадій, стронцій і кремній.

Експертиза також встановила, що за своїми небезпечним властивостями відходи червоного шламу можуть чинити негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини шляхом прояву отруйних (сильнодіючих), токсичних та екотоксичних властивостей.

25 червня Дисциплінарна палата Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України прийняла рішення призупинити дію свідоцтв експертів, на підставі висновку яких був визначений розмір моральної шкоди членам ГО "Стоп шламу" від діяльності МГЗ, на термін від 1 до 6 місяців.



Одночасно з цим з'явилася інформація про плани міністра юстиції Дениса Малюська щодо звільнення директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувин.