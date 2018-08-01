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Активісти під МВС влаштували акцію з вимогою відставки Авакова

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Активісти під МВС влаштували акцію
Активісти під МВС влаштували акцію / hromadske.ua

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ кілька десятків людей вишли на акцію "Покарати зло". Учасники акції вимагають від правоохоронців ефективного розслідування нападів на журналістів та активістів.

Про це інформує "Громадськість". 

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Владислав Грєзєв, один з організаторів акції, озвучив 5 вимог, які вони висунули МВС:

– відставка глави МВС Арсена Авакова;

– генпрокурор Луценко має передати всі справи в Департамент контррозвідки Служби безпеки

– відсторонення керівництва МВС в Херсонській області через напад з кислотою на активістку, радницю міського голови Катерину Гандзюк;

– звіт відомства щодо розслідувань попередніх справ;

– і п‘ята вимога – "покарати зло".

Акція під МВС
Акція під МВС (фото Hromadske)

До учасників акції вийшов речник МВС Артем Шевченко. Він зазначив, що на всі питання стосовно нападу на активістку Катерину Гандзюк правоохоронці будуть відповідати сьогодні на брифінгу в Херсоні. За його словами, в МВС зберуть інформацію про всіх злочини в регіонах.


Учасники акції під МВС (фото Hromadske)

Друг постраждалої від нападу Катерини Гандзюк Олександр Савич розповів, що після інциденту поліція не опитала усіх свідків та сусідів, які мали камери. Сусіди кажуть, що нападник стояв біля будинку Гандзюк з 5 ранку, і ходив до супермаркету поруч. А правоохоронці, за їхніми словами, досі не мають відео з камер спостереження.

Теги: Новини України Міністерство внутрішніх справ Новини Києва Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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