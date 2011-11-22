Активісти пішли з Майдану, але обіцяли повернутись ввечері
Організатори несанкціонованого мітингу прихильників Помаранчевої революції на Майдані Незалежності в центрі Києва оголосили про завершення акції, однак пообіцяли прийти ввечері.
"О 18.00 ми зберемося тут на великий мітинг. Ми продовжимо сьогоднішні акції", – повідомив журналістам народний депутат Андрій Парубій.
Нагадаємо, сьогодні він намагався встановити символічний намет на тому місці, де у 2004 році стояла сцена. Проте співробітники "Беркуту" завадили йому це зробити.
Разом з тим, Київський окружний Адмінсуд заборонив святкування Дня свободи на Майдані Незалежності. Вже звечора площу обгородили металевим парканом та виставили черговий наряд міліції.
Джерело: Інтерфакс-Україна
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