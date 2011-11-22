Активісти пішли з Майдану, але обіцяли повернутись ввечері

Організатори несанкціонованого мітингу прихильників Помаранчевої революції на Майдані Незалежності в центрі Києва оголосили про завершення акції, однак пообіцяли прийти ввечері.

"О 18.00 ми зберемося тут на великий мітинг. Ми продовжимо сьогоднішні акції", – повідомив журналістам народний депутат Андрій Парубій.

Нагадаємо, сьогодні він намагався встановити символічний намет на тому місці, де у 2004 році стояла сцена. Проте співробітники "Беркуту" завадили йому це зробити.

Разом з тим, Київський окружний Адмінсуд заборонив святкування Дня свободи на Майдані Незалежності. Вже звечора площу обгородили металевим парканом та виставили черговий наряд міліції.