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      Активісти пішли з Майдану, але обіцяли повернутись ввечері

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      Парубій в оточенні "Беркута"
      Парубій в оточенні "Беркута" / extrafast.ru

      Організатори несанкціонованого мітингу прихильників Помаранчевої революції на Майдані Незалежності в центрі Києва оголосили про завершення акції, однак пообіцяли прийти ввечері.

      "О 18.00 ми зберемося тут на великий мітинг. Ми продовжимо сьогоднішні акції", – повідомив журналістам народний депутат Андрій Парубій.

      Нагадаємо, сьогодні він намагався встановити символічний намет на тому місці, де у 2004 році стояла сцена. Проте співробітники "Беркуту" завадили йому це зробити.

      Разом з тим, Київський окружний Адмінсуд заборонив святкування Дня свободи на Майдані Незалежності. Вже звечора площу обгородили металевим парканом та виставили черговий наряд міліції.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Андрій Парубій Помаранчева революція
      Джерело: Інтерфакс-Україна
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      Новини за 22 листопада 2011
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