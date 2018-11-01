Активісти вийшли на підтримку судді, яка відмовилась арештовувати Саакашвілі

У четвер, 1 листопада, у Києві адвокати, правники і активісти вийшли на підтримку судді Лариси Цокол. Це рідкісний випадок, коли громадськість вимагає не звільняти суддю, а навпаки залишити на посаді. Її відсторонили і хочуть звільнити. Заяву з вимогою притягнути її до відповідальності написав громадянин Пікалов.

Пікалов поскаржився, що суддя не задовольнила його скаргу на бездіяльність правоохоронних органів. Юристи зазначили, що за таке можна звільнити 80% суддів.

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"Рішення дуже неврівноважене і має інші мотиви, аніж захист правосуддя", – адвокат Масі Найєм.



Лариса Цокол

Учасники пікету пояснили, що за Цокол взялися через її рішення у справах проти політиків. Вона відмовилась арештувати Михайла Саакашвілі на прохання прокуратури.

Ларису Цокол покарали за те, що вона винесла рішення, яке не хотів бачити Порошенко і Луценко щодо Саакашвілі,

– заявив громадський активіст Олександр Кравчук.

У Вищій раді правосуддя сказали, що суддю відсторонили не за це. Лариса Цокол збирається оскаржувати рішення. Таку ж процедуру пройшов та її колега. Судді львівського суду Віталію Радченко Вища рада правосуддя оголосила сувору догану за дозвіл на проведення обшуків детективами НАБУ у його одіозного київського колеги Павла Вовка. Останнього НАБУ підозрює в незаконному збагаченні.



Віталій Радченко

Офіційна причина догани – недостатньо вмотивоване рішення. Суддя з цим не погодився, і оскаржив догану в Верховному суді.

Велика палата Верховного суду зазначає, що відсутні будь-які підстави для притягнення мене до відповідальності. Оскільки винесена мною ухвала повністю відповідає чинному законодавству,

– пояснив суддя Галицького районного суду Львова Віталій Радченко.

1 листопада Вища рада правосуддя переглядала власне рішення. Покарання пом'якшила з догани на "попередження". Та суддя вважає, що це невмотивовано і подаватиме скаргу.

Ще більш кричущий випадок стався з суддею викривачем Ларисою Гольник. Вона заявила про пропозицію хабара від мера Полтави й про тиск від голови Октябрського суду. Їй оголосили догану за публікації в Facebook. Через це суддю не допустили до конкурсу до Антикорупційного суду.



Лариса Гольник

Вища рада правосуддя використовує дисциплінарні провадження для того, щоб закріпити залежність суддів,

– розповіла адвокатка Закревська.

Водночас, за інформацією громадських активістів, Вища рада правосуддя покарала лише 14% суддів, які переслідували учасників Революції гідності.