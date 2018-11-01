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      Активісти вийшли на підтримку судді, яка відмовилась арештовувати Саакашвілі

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      У четвер, 1 листопада, у Києві адвокати, правники і активісти вийшли на підтримку судді Лариси Цокол. Це рідкісний випадок, коли громадськість вимагає не звільняти суддю, а навпаки залишити на посаді. Її відсторонили і хочуть звільнити. Заяву з вимогою притягнути її до відповідальності написав громадянин Пікалов.

      Пікалов поскаржився, що суддя не задовольнила його скаргу на бездіяльність правоохоронних органів. Юристи зазначили, що за таке можна звільнити 80% суддів.

      Читайте також: Як поплатилась суддя за відмову арештовувати Саакашвілі

      "Рішення дуже неврівноважене і має інші мотиви, аніж захист правосуддя", – адвокат Масі Найєм.

      цокол
      Лариса Цокол

      Учасники пікету пояснили, що за Цокол взялися через її рішення у справах проти політиків. Вона відмовилась арештувати Михайла Саакашвілі на прохання прокуратури.

      Ларису Цокол покарали за те, що вона винесла рішення, яке не хотів бачити Порошенко і Луценко щодо Саакашвілі,
      – заявив громадський активіст Олександр Кравчук.

      У Вищій раді правосуддя сказали, що суддю відсторонили не за це. Лариса Цокол збирається оскаржувати рішення. Таку ж процедуру пройшов та її колега. Судді львівського суду Віталію Радченко Вища рада правосуддя оголосила сувору догану за дозвіл на проведення обшуків детективами НАБУ у його одіозного київського колеги Павла Вовка. Останнього НАБУ підозрює в незаконному збагаченні.

      радченко віталій
      Віталій Радченко

      Офіційна причина догани – недостатньо вмотивоване рішення. Суддя з цим не погодився, і оскаржив догану в Верховному суді.

      Велика палата Верховного суду зазначає, що відсутні будь-які підстави для притягнення мене до відповідальності. Оскільки винесена мною ухвала повністю відповідає чинному законодавству,
      – пояснив суддя Галицького районного суду Львова Віталій Радченко.

      1 листопада Вища рада правосуддя переглядала власне рішення. Покарання пом'якшила з догани на "попередження". Та суддя вважає, що це невмотивовано і подаватиме скаргу.

      Ще більш кричущий випадок стався з суддею викривачем Ларисою Гольник. Вона заявила про пропозицію хабара від мера Полтави й про тиск від голови Октябрського суду. Їй оголосили догану за публікації в Facebook. Через це суддю не допустили до конкурсу до Антикорупційного суду.

      гольник
      Лариса Гольник

      Вища рада правосуддя використовує дисциплінарні провадження для того, щоб закріпити залежність суддів,
      – розповіла адвокатка Закревська.

      Водночас, за інформацією громадських активістів, Вища рада правосуддя покарала лише 14% суддів, які переслідували учасників Революції гідності.

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Гроші Новини Києва Корупція Судді Вища рада правосуддя
      Джерело: 24 канал
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