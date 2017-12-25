Активістка Femen роздяглася перед різдвяною службою у Ватикані (18+)

Жіночий рух Femen провів акцію на площі Святого Петра у Ватикані перед різдвяною службою, яку вів Папа Римський Франциск.

Про це активісти повідомили на сторінці руху в Facebook.

Читайте також: У Києві Активістка Femen влаштувала "чорну п'ятницю" в магазині Roshen на Хрещатику (фото та відео 18+)

На опублікованому фото видно дівчину, яка постала з голими грудьми і написом на тілі на тлі різдвяних ясел.

Зазначається, що протест був присвячений церковним заборонам на адресу жінок, зокрема забороні на аборти.

У Femen стверджують, що акція відбулася за кілька годин до меси, яку провів Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, 7 грудня у Києві оголена активістка Femen провела акцію протесту у наметовому містечку під Верховною Радою. Протест був спрямований проти політики Президента України Петра Порошенка та лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Згодом виявилось, що активістка за фахом є філологом.