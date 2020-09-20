Листи з-за ґрат: у Києві відбулась акція на підтримку бранців Кремля – фото
У Києві на Софійській площі відбулась традиційна акція "Листи з-за ґрат". Під час заходу всі охочі могли написати листи ув'язненим державою-агресором.
На акції зачитували фрагменти листів в'язнів Кремля
На заході листи не лише писали, а й зачитували вголос фрагменти отримані з-за ґрат. Про це інформує "Громадське радіо".
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Свої листи, зокрема, зачитували:
- перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова;
- журналістка та очільниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк;
- журналіст та ведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур);
- акторка Римма Зюбіна;
- науковець Ігор Козловський.
Акцію проводять вже третій рік поспіль
Зазначимо, що таку акцію на підтримку ув'язнених Кремля влаштовують вже третій рік поспіль. Раніше захід відбувався у Львові, у рамках Львівського міжнародного книжкового форуму. Проте через проведення форуму онлайн під час пандемії, захід перенесли до столиці.
Дивіться фото з акції "Листи з-за ґрат" / Фото Укрінформу та "Громадського радіо":