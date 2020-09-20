У Києві на Софійській площі відбулась традиційна акція "Листи з-за ґрат". Під час заходу всі охочі могли написати листи ув'язненим державою-агресором.

На акції зачитували фрагменти листів в'язнів Кремля

На заході листи не лише писали, а й зачитували вголос фрагменти отримані з-за ґрат. Про це інформує "Громадське радіо".

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Свої листи, зокрема, зачитували:

перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова;

журналістка та очільниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк;

журналіст та ведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур);

акторка Римма Зюбіна;

науковець Ігор Козловський.

Акцію проводять вже третій рік поспіль

Зазначимо, що таку акцію на підтримку ув'язнених Кремля влаштовують вже третій рік поспіль. Раніше захід відбувався у Львові, у рамках Львівського міжнародного книжкового форуму. Проте через проведення форуму онлайн під час пандемії, захід перенесли до столиці.

За даними кампанії #PrisonersVoice, у Росії та окупованому Криму лишилася за ґратами щонайменше 101 людина. Також бойовики на Донбасі утримують у полоні щонайменше 234 українців.

Дивіться фото з акції "Листи з-за ґрат" / Фото Укрінформу та "Громадського радіо":