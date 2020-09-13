Спочатку поїде місія Червоного Хреста: Єрмак розкрив деталі нового обміну полоненими
В Офісі Президента пообіцяли найближчим часом визначитись із конкретними датами щодо нового етапу обміну полоненими. Наразі обговорюється формула "100 на 100".
Повернення українців з полону Кремля – серед пріоритетів президента Зеленського. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Сегодня".
До теми Ми всіх повернемо – живих та неживих, – Зеленський про полонених
Що відомо про наступний обмін полоненими
Єрмак зазначив, що на непідконтрольну територію Донбасу спочатку відправиться місія Червоного Хреста. На уточнення журналіста про те, чи є це першим етапом до обміну полоненими, Єрмак відповів ствердно.
Буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими. На сьогоднішній день в списках з кожного боку приблизно по 100 людей з обох боків,
– повідомив глава ОП.
Андрій Єрмак також додав, що переговори радників "нормандської четвірки", які відбулися в Берліні 11 вересня показали, що Україна має беззастережну підтримку своїх західних партнерів.
Зустріч радників "нормандської четвірки" 11 вересня: про що домовились
- Сторони домовились, що режим "тиші" буде продовжено попри провокації. Хоча голова адміністрації Володимира Путіна Дмитро Козак заявив, що жодних проривів під час перемовин не сталося.
- Радники не визначили конкретну дату саміту глав "нормандської четвірки".
- За словами Єрмака, протягом переговорів делегації "пройшлися" по всіх пунктах, що стосуються домовленостей лідерів "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі. Зокрема, про доступ "Червоного хреста" на окуповані території та обмін полоненими.
Обміни полоненими: що треба знати
- 7 вересня 2019 року Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими: він відбувся за схемою "35 на 35". Тоді в Україну повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів, серед яких і Олег Сенцов.
- 29 грудня провели обмін із бойовиками на Донбасі. Повернулися 76 українців.
- 16 квітня 2020 року відбувся так званий Великодній обмін. В Україну повернулися 20 громадян.
- В Офісі Президента кажуть, що дату наступного обміну оголосять вже незабаром.