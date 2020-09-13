В Офісі Президента пообіцяли найближчим часом визначитись із конкретними датами щодо нового етапу обміну полоненими. Наразі обговорюється формула "100 на 100".

Повернення українців з полону Кремля – серед пріоритетів президента Зеленського. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Сегодня".

До теми Ми всіх повернемо – живих та неживих, – Зеленський про полонених

Що відомо про наступний обмін полоненими

Єрмак зазначив, що на непідконтрольну територію Донбасу спочатку відправиться місія Червоного Хреста. На уточнення журналіста про те, чи є це першим етапом до обміну полоненими, Єрмак відповів ствердно.

Буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими. На сьогоднішній день в списках з кожного боку приблизно по 100 людей з обох боків,

– повідомив глава ОП.

Андрій Єрмак також додав, що переговори радників "нормандської четвірки", які відбулися в Берліні 11 вересня показали, що Україна має беззастережну підтримку своїх західних партнерів.

Зустріч радників "нормандської четвірки" 11 вересня: про що домовились

Сторони домовились, що режим "тиші" буде продовжено попри провокації. Хоча голова адміністрації Володимира Путіна Дмитро Козак заявив, що жодних проривів під час перемовин не сталося.

Радники не визначили конкретну дату саміту глав "нормандської четвірки".

За словами Єрмака, протягом переговорів делегації "пройшлися" по всіх пунктах, що стосуються домовленостей лідерів "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі. Зокрема, про доступ "Червоного хреста" на окуповані території та обмін полоненими.

Обміни полоненими: що треба знати

7 вересня 2019 року Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими: він відбувся за схемою "35 на 35". Тоді в Україну повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів, серед яких і Олег Сенцов.

29 грудня провели обмін із бойовиками на Донбасі. Повернулися 76 українців.

16 квітня 2020 року відбувся так званий Великодній обмін. В Україну повернулися 20 громадян.

В Офісі Президента кажуть, що дату наступного обміну оголосять вже незабаром.

Зверніть увагу! Щонайменше 235 українців досі перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.