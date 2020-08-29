Ми всіх повернемо – живих та неживих, – Зеленський про полонених
Володимир Зеленський зустрівся з членами сімей загиблих захисників України та зниклих безвісти. Під час зустрічі президент пообіцяв повернути додому всіх полонених українців.
Наразі Україна працює над тим, щоб якомога швидше повернути всіх людей, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в РФ, заявив Зеленський, пише пресслужба Офісу Президента.
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Ми дійсно подаємо у списках на взаємне звільнення, щоб ви просто знали, всіх. Немає такого, що ми подаємо цивільних, а військових – ні,
– зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що в Україну повернуть усіх полонених – "і живих, і неживих".
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Обміни полоненими: що треба знати
- 7 вересня 2019 року Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими: він відбувся за схемою "35 на 35". Тоді в Україну повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів, серед яких і Олег Сенцов.
- 29 грудня провели обмін із бойовиками на Донбасі. Повернулися 76 українців.
- 16 квітня 2020 року відбувся так званий Великодній обмін. В Україну повернулися 20 громадян.
- В Офісі Президента кажуть, що дату наступного обміну оголосять вже незабаром. Його планують за схемою "100 на 100".