Володимир Зеленський зустрівся з членами сімей загиблих захисників України та зниклих безвісти. Під час зустрічі президент пообіцяв повернути додому всіх полонених українців.

Наразі Україна працює над тим, щоб якомога швидше повернути всіх людей, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в РФ, заявив Зеленський, пише пресслужба Офісу Президента.

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Ми дійсно подаємо у списках на взаємне звільнення, щоб ви просто знали, всіх. Немає такого, що ми подаємо цивільних, а військових – ні,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що в Україну повернуть усіх полонених – "і живих, і неживих".

Нагадаємо, Україна передала ОБСЄ список на обмін полоненими з РФ та підконтрольними їй бойовиками. Однак досі не отримала список людей, яких утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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