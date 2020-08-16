У полоні бойовиків на Донбасі перебувають щонайменше 235 українців, – СБУ
Щонайменше 235 українців досі перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Про це повідомили у Службі безпеки України у відповідь на запит Радіо Свободи.
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За даними інформаційного обліку Об'єднаного центру, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях значаться як незаконно позбавлені волі 235 осіб,
– йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що питання звільнення наших громадян вирішують на міжнародному рівні. Над поверненням продовжують працювати і в Міністерстві закордонних справ.
Що відомо про обміни полоненими
- Останній обмін полоненими відбувся 16 квітня 2020 року. Тоді звільнили 20 українців, натомість відпустила 18 бойовиків та їхніх прихильників.
- 29 грудня 2019 року провели обмін із бойовиками на Донбасі. Повернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 людей захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.
- 7 вересня 2019 року Україна провела великий обмін з Росією. Відбувся він за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів.