Щонайменше 235 українців досі перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили у Службі безпеки України у відповідь на запит Радіо Свободи.

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За даними інформаційного обліку Об'єднаного центру, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях значаться як незаконно позбавлені волі 235 осіб,

– йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що питання звільнення наших громадян вирішують на міжнародному рівні. Над поверненням продовжують працювати і в Міністерстві закордонних справ.

Довідка. В межах роботи Тристоронньої контактної групи Україна вже передала ОБСЄ список зі 100 людей на обмін. В Офісі Президента, сподіваються провести його вже в серпні. Однак, остаточної дати поки не називають.

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