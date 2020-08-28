Прогресу у звільненні утримуваних у Криму та в РФ українців немає, – Полозов
Адвокати та родичі ув’язнених в Росії та анексованому Криму українців не бачать прогресу у їхньому звільненні. Переговори щодо обміну полоненими веде Офіс Президента, однак з рідними бранців та громадськими організаціями він не контактує.
Рідні полонених українців скаржаться на нестачу комунікації
Жодної інформації, крім тієї, яку поширює Офіс Президента і його керівники в ЗМІ, немає. Про це заявив адвокат Микола Полозов у коментарі "Крим.Реалії".
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З моменту обміну у вересні 2019 року ми, адвокати, і родичі політв’язнів не бачили якогось прогресу щодо звільнення українських політв’язнів,
– зазначив Полозов.
За його словами, наразі щонайменше 130 громадян України утримуються в Росії або Криму. Більшість з них – кримські татари. Адвокат наголосив, якщо переговори ведуться, то у закритому режимі.
"Комунікації з родичами, громадськими організаціями в Офісу Президента немає. Сказати, в якій стадії (переговори з обміну – 24 канал), досить складно", – уточнив Полозов.
Він додав, що на прохання свого підзахисного Івана Яцкіна ще взимку надсилав його заяву в Офіс Президента України. У відповідь надійшло, що її скерували на опрацювання. Згодом адвокат дізнався, що Яцкіна таки включили у список. Однак його ніхто не бачив.
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Що відомо про Яцкіна та його затримання у РФ
- Уродженця села Войкове Первомайського району Криму Івана Яцкіна затримали 16 жовтня 2019 року в Криму. Причина – начебто шпигунство на користь України. За версією окупаційної адміністрації він збирав дані, що є державною таємницею Росії.
- Кримчанин написав лист із московського СІЗО "Лефортово" Володимиру Зеленському та уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій. Просив включити його в список на обмін і надати фінансову допомогу його родині.
- Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з Криму до Москви. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина "сильний психологічний тиск".
- У СБУ повідомили, що Іван Яцкін не співпрацював з ними.
- На початку серпня Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну в форматі "100 на 100". Глава ОП висловив надію, що обмін відбудеться незабаром, однак точної дати не назвав.