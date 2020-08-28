Адвокати та родичі ув’язнених в Росії та анексованому Криму українців не бачать прогресу у їхньому звільненні. Переговори щодо обміну полоненими веде Офіс Президента, однак з рідними бранців та громадськими організаціями він не контактує.

Рідні полонених українців скаржаться на нестачу комунікації

Жодної інформації, крім тієї, яку поширює Офіс Президента і його керівники в ЗМІ, немає. Про це заявив адвокат Микола Полозов у коментарі "Крим.Реалії".

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З моменту обміну у вересні 2019 року ми, адвокати, і родичі політв’язнів не бачили якогось прогресу щодо звільнення українських політв’язнів,

– зазначив Полозов.

За його словами, наразі щонайменше 130 громадян України утримуються в Росії або Криму. Більшість з них – кримські татари. Адвокат наголосив, якщо переговори ведуться, то у закритому режимі.

"Комунікації з родичами, громадськими організаціями в Офісу Президента немає. Сказати, в якій стадії (переговори з обміну – 24 канал), досить складно", – уточнив Полозов.

Він додав, що на прохання свого підзахисного Івана Яцкіна ще взимку надсилав його заяву в Офіс Президента України. У відповідь надійшло, що її скерували на опрацювання. Згодом адвокат дізнався, що Яцкіна таки включили у список. Однак його ніхто не бачив.

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