Акція протесту

Німці вимагають виведення військ з Афганістану.

Понад 100 прихильників Лівої партії вимагали припинити участь Німеччини у місії в Афганістані. Протестувальники зібрались біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Акція відбулася того ж дня, коли стало відомо, що в Афганістані, внаслідок авіаудару, за вказівкою німецького командування, загинули мирні мешканці. Канцлер Ангела Меркель заявила, що не прийме поспішного засудження дій німецьких військових і закликає до ретельного розслідування інциденту. Зазначимо, німецький контингент в Афганістані у складі коаліційних військ налічує 3 тисячі 800 військовослужбовців. Солдати Бундесверу дислокуються на відносно спокійній півночі країни.