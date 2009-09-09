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      Акція протесту

      Фінансові ринки 234

      Німці вимагають виведення військ з Афганістану.

      Понад 100 прихильників Лівої партії вимагали припинити участь Німеччини у місії в Афганістані. Протестувальники зібрались біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Акція відбулася того ж дня, коли стало відомо, що в Афганістані, внаслідок авіаудару, за вказівкою німецького командування, загинули мирні мешканці. Канцлер Ангела Меркель заявила, що не прийме поспішного засудження дій німецьких військових і закликає до ретельного розслідування інциденту. Зазначимо, німецький контингент в Афганістані у складі коаліційних військ налічує 3 тисячі 800 військовослужбовців. Солдати Бундесверу дислокуються на відносно спокійній півночі країни.
      blog_ava
      Полторак пояснив, чому звільняється з посади міністра оборони і доки очолюватиме відомство
      сьогодні
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      Новини за 9 вересня 2009
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