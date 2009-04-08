Акція протесту
Фінансові ринки 09:58, 8 квітня 2009 275
Протест сталеварів в Боснії.
Працівники дочірнього підприємства Arcelor Mittal Zenica влаштували акцію протесту перед штаб-квартирою компанії у зв’язку із намірами керівництва зменшити виробництво. Arcelor Mittal - світовий гігант сталеваріння заявив про намір звільнити більше 1,5 тис. працівників в Боснії та продати 40% своїх виробничих потужностей в цій країні у зв’язку із світової економічною кризою.Таке рішення компанії викликало невдоволення у місцевих профспілок. Зазначимо, Arcelor Mittal викупив контрольний пакет акцій сталеварного заводу в Зеніці в 2004 році. Завод щороку виготовляє більше 220 тисяч тонн сталі.
Джерело: 24 Канал
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