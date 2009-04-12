Акція протесту

Грузинська опозиція не дає покою Міхаілу Саакашвілі.

Опозиціонери відновлюють акції протесту у Тбілісі вже сьогодні, а не у понеділок, як планувалося раніше. Опоненти чинної влади стверджують, що переглянули своє рішення після того, як представники спецслужб, нібито, атакували їх у центрі столиці.МВС Грузії свою причетність до інциденту заперечує. Опозиція проводить акції протесту з вимогою відставки президента уже 4 день поспіль. У п’ятницю демонстранти оголосили акт громадянської непокори. Вони звинувачують президента у втягуванні Грузії в збройний конфлікт з Росією, а також у втраті Абхазії і Південної Осетії.Попри такі закиди Саакашвілі у відставку іти не збирається. Натомість глава держави пропонує опозиціонерам діалог. Ті, схоже, не знають, чи приймати їм таку пропозицію. Частина опозиції на чолі з Іраклієм Аласанією виступає за діалог з владою, інша частина, яку представляє Ніно Бурджанадзе, категорично проти. Таким чином у грузинській опозиції назріває розкол.